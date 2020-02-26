تحسبا لـ كورونا.. فحص طاقم سفينة إيطالية رست في ميناء بنغازي

بنغازي-العنوان

أعلن مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، فحص طاقم السفينة “ليناف” القادمة من إيطاليا والتي رست بميناء بنغازي، للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد، حسب بيان نشره المركز أمس الثلاثاء.

وأكد مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ ميناء بنغازي البحري، طارق الشريف، عدم تسجيل أي حالة اشتباه بالفيروس.

وسجلت إيطاليا 7 حالات وفاة بالفيروس، وإصابة نحو 300 شخص، الأمر الذي دعا إيطاليا إلى فرض قيود صارمة على الحجر الصحي في منطقتين قرب ميلانو والبندقية.

وفي النشرة الوبائية الليبية التي نشرها المركز أمس الثلاثاء لم تسجل حالات اشتباه لفيروس كورونا، بناءً على بيانات واردة من شبكة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمستشفيات والمراكز الصحية، وبيانات واردة من مكتب الرقابة الصحية الدولية عبر المنافذ.

وأكد المركز تشكيل لجنة وطنية لمجابهة الفيروس، والمتابعة المستمرة للوضع الوبائي العالمي، وتفعيل الكشف بالكاميرات الحرارية للمسافرين بكافة المنافذ، ورفع درجة التأهب لدى شبكة الإنذار المبكر والاستجابة السريعة، وتكثيف حملات التوعية و التثقيف الصحي.