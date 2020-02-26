داخلية الوفاق تتابع سير العمل بمديرية أمن تاجوراء

عقد بمقر جهاز المباحث الجنائية، أمس الثلاثاء، اجتماع بين رئيس جهاز المباحث الجنائية محمود عاشور، ومدير أمن تاجوراء يوسف عكريم، وعدد من الضباط وضباط الصف.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة تعزيز التعاون بين مديرية أمن تاجوراء وجهاز المباحث الجنائية من حيث تدريب منتسبي المديرية في مجال الإحصاء والأدلة الجنائية من مسرح الجريمة، كما تم الاتفاق على دعم المديرية بالمواد الخاصة بمسرح الجريمة والتصوير الجنائي.