وفد مجلس النواب المنسحب من مؤتمر جنيف يصل بنغازي

بنغازي-العنوان وصل ليلة أمس أعضاء لجنة الحوار عن مجلس النواب إلى مطار بنينا الدولي قادمين من جنيف، رفقة عدد من الشخصيات الوطنية، حسبما أعلنه المتحدث الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق. وأكدت مصادر انسحاب أعضاء لجنة الحوار السياسي عن مجلس النواب من حوارات المسار السياسي المزمع عقده، اليوم الأربعاء، في جنيف لرفضهم قبول المساومة على القوات …
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صحيفة العنوان الليبية
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