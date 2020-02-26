البعثة الأممية: بـ “من حضر” سينطلق مسار جنيف السياسي

أكدت الأمم المتحدة أن الحوار السياسي بين الأطراف الليبية سيستأنف في موعده اليوم الأربعاء في جنيف رغم إعلان مجلس النواب تعليق مشاركته احتجاجا على ماوصفه بتدخل الأمم المتحدة في اختيار الأعضاء المشاركين، فيما قال رئيس المجلس الأعلى للدولة إن مشاركتهم ستكون بعد إحراز تقدم في المفاوضات المتعلقة بالمسار العسكري.

وجاءت تأكيدات الأمم المتحدة في ليبيا عبر تصريحات صحفية من جنيف أن الحوار سياسي في جنيف سيبدأ في موعده المقرر اليوم الأربعاء 26 بمن حضر، حيث قال جان العلم المتحدث باسم البعثة لفرانس برس: “إن الحوار السياسي الليبي سيبدأ كما هو مقرر”، في حين أكد مصدر مسؤول من البعثة وصول عدد كبير من المشاركين إلى جنيف.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قد دعا سلامة لتأجيل المسار السياسي إلى ما بعد الجولة الثالثة من محادثات المسار العسكري 5+5 مشددا على الالتزام بأن يتم اختيار المجموعة الإضافية المكونة من 13 فردا بحيث تضمن تمثيل كافة المكونات الاجتماعية الليبية.

من جانبها انتقدت المحامية والناشطة الحقوقية آمال بوقعيقيص بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على خلفية قائمة المستقلين التي تضم 14 شخصية قائلة: “إنه بعد صدور قائمة المستقلين.. شعرنا بمهانة شديدة، واستخفاف البعثة الأممية بنا كمستقلين بعد أن وجدنا في هذه القائمة عددا كبيرا من الشخصيات العامة التي تشغل مناصب رسمية وبحكم وظائفها لا يجوز أن تكون ضمن المستقلين.

وأوضحت بوقعيقيص أن القائمة ضمت أعضاء في مجلس النواب وعددا من النواب المجتمعين في طرابلس وأعضاء في المجلس الأعلى للدولة وآخرين يشغلون مناصب تنفيذية في حكومة الوفاق معتبرة أن هذه الخطوة إخلال كبير بتوازن طاولة الحوار وإهدار للمصداقية والقانون مشيرة إلى أن هذا الأمر شكل ضربة قاصمة لاتفاق الصخيرات.

وتبقى نتائج لقاءات اليوم رهينة للساعات القليلة المقبلة التي ستكشف النقاب عن سير هذه المفاوضات رغم إعلان بعض الأطراف المشاركة مقاطعتها.

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