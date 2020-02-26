المسماري: إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس بعد إقلاعها من معيتيقة

تمكنت القوات المسلحة من إسقاط طائرة مسيرة تركية جنوب طرابلس مساء أمس، بعد إقلاعها من قاعدة معيتيقة .

وقال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، إن غرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية تعتبر هذه الأعمال من الأعمال العدائية الإرهابية التركية، وخرقا للهدنة المعلنة بالمنطقة .

مؤكدا جاهزية وحدات الجيش الوطني للتعامل مع أي تهديد أمني يعرض أمن وسلامة العاصمة والقوات المسلحة للخطر.

هذا وقال المسماري إن العصابات الإرهابية تقوم بترويع المدنيين في تخوم طرابلس باستهداف بيوتهم بالأسلحة الثقيلة في جنوب العاصمة.

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