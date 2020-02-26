في زيارته إلى الإمارات .. عقيلة صالح يلتقي رئيس المجلس الاتحادي الإماراتي

استقبل رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش اليوم، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس المجلس عبدالحميد صافي، إن المستشار صالح أكد على عمق العلاقة الطيبة بين الشعبين الليبي والإماراتي، وأواصر التعاون المشترك، مثمنا الدور الإيجابي للإمارات في وقوفها مع الشعب الليبي في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

كما أوضح المستشار صالح عدة نقاط فيما يخص مسار جنيف وتداعياته، ومبدأ مجلس النواب في المشاركة، وحق القوات المسلحة الليبية في مكافحة الإرهاب

من جانبه أكد غباش دعم الإمارات الكامل لليبيا ولشعبها حتى تنال أمنها واستقرارها وهيبتها.

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