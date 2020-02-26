تنسيقية قبائل المنطقة الغربية: حكومة السراج لم ينتخبها الشعب الليبي وفرضتها الأمم المتحدة

ليبيا – قال منسق قبائل المنطقة الغربية الشيخ فرج بلق إن مدينة ترهونة جمعت كل القبائل الليبية بحضور أكثر من 5 آلاف شخصية قيادية في الملتقى الذي عقد قبل أيام.

بلق وفي تصريح لبرنامج “عالم سبوتنيك” أمس الثلاثاء أوضح أن القبائل هي من بيدها الحل الليبي وليست الاجتماعات الخارجية، مشيرًا إلى أن القبائل لا تنتمي لأي طرف بعينه في ليبيا لا لحكومة الوفاق ولا للحكومة المؤقتة بل يتبعون الوطن كوحدة واحدة وسلطة واحدة.

وشدد على دعم القبائل لتفكيك المليشيات المدعومة من بعض الدول الخارجية وعلى رأسها تركيا وقطر، لافتًا إلى رفض القبائل لأن يكون مصرف ليبيا المركزي في طرابلس محكوما من فئة معينة في البلد.

وأضاف:” حكومة السراج لم ينتخبها الشعب الليبي وجاءت عن طريق الأمم المتحدة في الصخيرات وهو ما تم رفضه منذ البداية”.

وتابع حديثه :”قبائل مصراتة لم تحضر مؤتمر ترهونة نظراً لبسط الميليشيات سيطرتها على المدينة لكننا أيضا نمثلها في كل المؤتمرات التي تنعقد لأن طيف القبائل يمثل كل الليبيين”.

منسق قبائل المنطقة الغربية أشار إلى أن القبائل الليبية تدعم وتحارب بجوار القوات المسلحة من أجل تطهير ليبيا من المرتزقة والخونة والعملاء الذي جاؤوا إلى البلاد.

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