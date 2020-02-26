سوريا وليبيا تتصدران مباحثات بوغدانوف مع سفير قطر في موسكو

بحث مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الأربعاء، مع السفير القطري في موسكو، فهد العطية، الوضع في سوريا وليبيا والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان للخارجية الروسية،: “خلال المحادثة، تمت مناقشة القضايا الموضوعية المتمثلة في زيادة تطوير العلاقات الروسية القطرية ذات المنفعة المتبادلة في مختلف المجالات، بما في ذلك جدول الاتصالات والأحداث ذات الصلة”.

وأشار البيان إلى أنه “تم التطرق إلى الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على الوضع في سوريا وليبيا والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية”.

وتشهد سوريا منذ عام 2011 أزمة عسكرية وسياسية حاربت فيها الحكومة السورية مجموعات إرهابية مختلفة، وفي عام 2017 تم الإعلان عن الانتصار على تنظيم “داعش” الإرهابي (المحظور في روسيا) واستعاد الجيش السوري الكثير من المناطق التي سيطرت عليها المجموعات الإرهابية.

من جهة أخرى تشهد ليبيا نزاعا منذ إسقاط واغتيال الزعيم الليبي معمر القذافي عام 2011، ويسيطر الجيش الوطني الليبي على أغلب مناطق ليبيا، ويتخذ البرلمان المنتخب من شرق ليبيا مقرا له، فيما تتخذ حكومة الوفاق المعترف بها دوليا من العاصمة طرابلس مقرا لها.