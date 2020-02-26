اخبار ليبيا الان

بوشناف يبحث مع مدير أمن المرج خطة تأمين المدينة والمناطق المجاورة لها

تم النشر منذُ يوم واحد
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – بحث وزير الداخلية في الحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف سير العمل الأمني في مديرية أمن مدينة المرج والأقسام التابعة لها خلال اجتماع عقده مع مدير الأمن بالمرج العقيد وهبي الرخ.

الإجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية سير العمل بكافة مراكز الشرطة والوحدات والأقسام التابعة للمديرية كما تشاور المسؤولان في خطة تأمين المدينة  والمناطق المجاروة لها وأبرز المشاكل التي تواجهها ودراسة آليات حلها.

يُشار إلى أن مديرية أمن المرج شهدت الأسبوع الماضي مراسم الجمع الشهري لعناصر ومنتسبي وحدات وأقسام المديرية قام بعده مدير الأمن  بزيارة تفقدية لمرافق مركز الشرطة واجتمع مع رؤساء الوحدات للاطلاع على أبرز المشاكل التي تواجه عملهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك