السفارة الليبية في عمان تدعو الجالية إلى إتباع إجراءات الوقاية من «كورونا»

دعت السفارة الليبية في مسقط جميع أبناء الجالية والطلبة ‏الليبين المقيمين في سلطنة عُمان بإتباع الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس «كورونا» المستجد.

وتستقبل السفارة اتصالات واستفسارات الجالية على رقمي 91720660 الخاص بقسم الشؤون القنصلية بالسفارة، و24441999 الخاص بمركز الاتصال في وزارة الصحة العمانية، حسب بيان السفارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأمس الثلاثاء، أعلنت عمان تسجيل حالتي إصابة جديدتين بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى أربعة، منوهة بأن الحالتين الجديدتين “مرتبطين بالسفر إلى إيران”، حسب ما نقلت رويترز.

وسبق أن وجهت القنصلية الليبية في ميلانو تحذيرا إلى أفراد الجالية في المدينة، بعد ظهور حالة إصابة بفيروس «كورونا» المستجد، كما طالبت المواطنين هناك بالتواصل معها في حال ظهور أعراض المرض عليهم.

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