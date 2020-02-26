بوغدانوف: تركيا تسهل عمليات نقل مقاتلين أجانب إلى ليبيا

رأى نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الأربعاء، عدم وجود مؤشرات على استعداد قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، لتنفيذ القرارات العسكرية والسياسية التي تم التوصل إليها بمؤتمر في برلين في يناير الماضي.

وقال بوغدانوف، “الهدنة التي أعلنها حفتر والسراج في 12 يناير صامدة بوجه عام، إلا أنه ذكر أنه لا يوجد مؤشر على تأييد أي من الطرفين لما وصفها بالمبادئ الأساسية لحل الأزمة فيما يتعلق بالتطورات العسكرية والسياسية”.

وفي السياق، أشار بوغدانوف، إلى أن موسكو تؤكد تقارير فريق خبراء مجلس الأمن بشأن، نقل المسلحين إلى ليبيا بمساعدة من تركيا، قائلا “”نص مشروع قرار (الأمم المتحدة بشأن ليبيا) لم يذكر الإرهابيين والمقاتلين الأجانب، على الرغم من أن مجموعة من خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يبلغون بانتظام عن نقلهم إلى ليبيا. نلاحظ أيضا هذا، وهذا يحدث بمساعدة تركيا”.