بالفيديو| الجيش يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

طرابلس-العنوان

تمكنت وحدات القوات المسلحة العربية الليبية، من إسقاط طائرة مسيرة تركية جنوب العاصمة طرابلس مساء الثلاثاء، عقب إقلاعها من قاعدة معيتيقة.

ونقل الناطق الرسمي باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، عن آمر غرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية، اللواء المبروك الغزوي، قوله إن الغرفة تعتبر “هذه الأعمال من الأعمال العدائية الإرهابية، وخرقا للهدنة المعلنة بالمنطقة الغربية”.

وأكد اللواء المبروك الغزوي، جاهزية وحدات الجيش الوطني للتعامل مع أي تهديد أمني يعرض أمن وسلامة العاصمة والقوات المسلحة العربية الليبية للخطر.

يشار إلى أن عدد الطائرات التركية المسيرة التي أسقطها الجيش منذ أبريل الماضي في قاعدتي معيتيقة ومصراتة تصل إلى نحو 17 طائرة.