الجامعة العربية: لا بد من وقف العمليات العسكرية في ليبيا

جددت جامعة الدول العربية دعوتها لضرورة التوصل إلى وقف دائم للعمليات العسكرية في ليبيا.

وثمنت الجامعة في بيان لها أمس الثلاثاء ما تحقق من تقدم في الجولة الثانية من المحادثات التي جرت بجنيف في إطار اللجنة العسكرية المشتركة بين الطرفين في إطار مساع التوصل إلى اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار بين الجانبين.

وعبرت الجامعة العربية عن ترحيبها بإعلان البعثة الأممية في ليبيا عن إعداد الطرفين الليبيين المشاركين في اللجنة العسكرية المشتركة لمسودة اتفاق وقف إطلاق النار، مطالبة بسرعة استكمال المباحثات الدائرة لإقرارها والاتفاق على ترتيبات دائمة وشاملة لإنفاذ ومراقبة وقف إطلاق النار والتحقق من الالتزام به.

وأكدت الأمانة العامة للجامعة، في بيانها، مساندتها لجميع المساعي الرامية لحلحلة الأزمة الليبية بمساراتها العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية وفق ما تم التوافق عليه في قمة برلين التي عقدت يوم 19 يناير الماضي، مشيرة إلى مواصلة جهودها لتنفيذ مخرجات قمة برلين بما في ذلك لجنة المتابعة الدولية والتي تستعد الجامعة لتولي رئاستها المشتركة مع البعثة الأممية واستضافة اجتماعها الثاني على مستوى كبار المسؤولين خلال شهر أبريل المقبل.

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