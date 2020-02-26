السراج: محادثات جنيف ستدعم المسارين الاقتصادي والسياسي

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج إن الأزمة الحالية تختصر في الدفاع عن بناء دولة مدنية ديموقراطية، مشيرا إلى أن دولا تدعم جهات ليبية بالسلاح والمال والمرتزقة وفقا لأجندات لا علاقة لها بمصلحة الليبيين حسب وصفه.

وأوضح السراج خلال اجتماع مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالمجلس، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ 43 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أن مسار نجاح محادثات جنيف يمهد الطريق ويدعم المسارين الآخرين الاقتصادي والسياسي، موضحا بأن المجلس الرئاسي ليس طرفا في المسار السياسي.

ومن جهتها أكدت الأمم المتحدة أن الحوار السياسي بين الأطراف الليبية سيستأنف في موعده اليوم الأربعاء في جنيف رغم إعلان مجلس النواب تعليق مشاركته احتجاجا على ماوصفه بتدخل الأمم المتحدة في اختيار الأعضاء المشاركين، فيما قال رئيس المجلس الأعلى للدولة إن مشاركتهم ستعلق إلى حين إحراز تقدم في المفاوضات المتعلقة بالمسار العسكري.

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