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البعثة الأممية: على الأطراف وضع مصلحة ليبيا والليبيين فوق أي إعتبارات أخرى

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – جددت البعثة الأممية دعوتها إلى مختلف الأطراف الليبية لوضع مصلحة ليبيا والليبيين فوق أي اعتبارات أخرى من أجل الإسراع في إنهاء معاناة الاهالي الذين يدفعون ثمن باهظ عن كل يوم تأخير.

البعثة الأممية رحبت في تغريدة لها على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” برسائل الدعم من المجتمع الدولي للحوار الذي تيسره البعثة في المسارات المختلفة .

وذكرت البعثة أن آخر هذه الرسائل البيان المشترك الصادر عن سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وتصريحات وزير الخارجية السعودي.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • جئت تشعل ليبيا نارا ياسلامة ياحمار ا فالمعايير التى تضعها للحوار تؤكد انك حمار لانها بعيدة عن الواقع فكيف يمثل فى الحوار 13 خروف اخوانى من مجلس الدولة الاخوانية المعادى للجيش كل ليبيا رغم انهم لا يوجدون الا على عشرة بالمائة يضاف اليهم خمس خرفان ياخرفان من نواب مفصولين ليصبح للخوان 18 صوت غير الخرفان المستقلين اى انك تتعمد وضع غالبية داعمة للارهاب فكيف تتوقع ان يلتزم بها الجيش الوطنى المسيطر بنيرانه على كل ليبيا انت حمار ياحمار واضح انك عميل لقطر وتلعب دور قذر وواضح انك تريد تكرار مؤامرة المؤتمر الجامع فى غدامس ليجمع خوان ومرتزقة لتقرير مصير ليبيا ولم تتعلم الدرس من مسخرات الصخيرات اتفوووووه عليك ياسلامة فعل ترضى ابنتك ليا سلامة بهذا وهى تعيش فى فرنسا

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