البعثة الأممية: على الأطراف وضع مصلحة ليبيا والليبيين فوق أي إعتبارات أخرى

ليبيا – جددت البعثة الأممية دعوتها إلى مختلف الأطراف الليبية لوضع مصلحة ليبيا والليبيين فوق أي اعتبارات أخرى من أجل الإسراع في إنهاء معاناة الاهالي الذين يدفعون ثمن باهظ عن كل يوم تأخير.

البعثة الأممية رحبت في تغريدة لها على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” برسائل الدعم من المجتمع الدولي للحوار الذي تيسره البعثة في المسارات المختلفة .

وذكرت البعثة أن آخر هذه الرسائل البيان المشترك الصادر عن سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وتصريحات وزير الخارجية السعودي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية