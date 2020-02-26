المشري يطالب سلامة بتأجيل الحوار السياسي في جنيف

ليبيا – دعا رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة إلى تأجيل المسار السياسي المقرر إطلاقه الأربعاء في جنيف إلى بعد الجولة الثالثة من محادثات المسار العسكري المعروف بـ”5+5″.

المشري شدد في خطاب موجه إلى سلامة أمس الثلاثاء على الالتزام بأن يتم اختيار المجموعة الإضافية المكونة من 13 فرد بحيث تضمن تمثيل كافة المكونات الاجتماعية الليبية حتى لا تتعارض مع الهدف الذي أبدته البعثة.

وأعرب المشري عن تطلعهم إلى تجاوب البعثة مع هذه الطلبات حتى يتمكن الجميع من إقامة حوار حقيقي يصب في مصلحة الوطن الذي عانى من ويلات هذا الصراع والإنقسام المؤسساتي.

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