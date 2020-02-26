الجامعة العربية تعقد اجتماعات بشأن ليبيا أبريل المقبل

جددت جامعة الدول العربية، أمس الثلاثاء، دعوتها إلى التوصل إلى وقف دائم للعمليات العسكرية في ليبيا.

وفي هذا الصدد، ثمنت الجامعة العربية، في بيان أصدرته، التقدم الذي تم إحرازه خلال الجولة الثانية من المحادثات التي جرت في جنيف في إطار اللجنة العسكرية المشتركة بين وفدي الجيش الليبي وحكومة الوفاق في سبيل التوصل إلى اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار بين الجانبين.

ورحب مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، بإعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن إعداد الطرفين الليبيين المشاركين في اللجنة العسكرية المشتركة لمسودة اتفاق وقف إطلاق النار، ودعا إلى سرعة استكمال المباحثات الدائرة بشأنها بغية إقرارها والاتفاق على ترتيبات دائمة وشاملة لإنفاذ ومراقبة وقف إطلاق النار والتحقق من الالتزام به.

كما أثنى المصدر على الجهد الذي تقوم به البعثة الأممية بقيادة غسان سلامة من أجل تثبيت الهدنة القائمة في ليبيا منذ يوم 12 يناير الماضي وتحويلها إلى وقف دائم لإطلاق النار، وجدد مساندة الجامعة العربية لكافة المساعي الرامية إلى حلحلة الأزمة الليبية بمساراتها العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية وفق ما تم التوافق عليه في قمة برلين التي عقدت يوم 19 يناير الماضي.

كما أكد المصدر على التزام الجامعة بمواصلة جهودها لتنفيذ مخرجات القمة بما في ذلك في سياق لجنة المتابعة الدولية المنبثقة عن عملية برلين والتي تستعد الجامعة لتولي رئاستها المشتركة مع البعثة الأممية واستضافة اجتماعها الثاني على مستوى كبار المسئولين خلال شهر أبريل القادم.