مستنكرًا المقارنة بالحالة الأفغانية.. مشايخ ترهونة يرفض دعوة عقد ملتقى للقبائل في تونس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

علّق مجلس مشايخ ترهونة، على تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد، حول عقد ملتقى للقبائل الليبية، موضحًا أن القبائل الليبية قد قالت كلمتها وفصلت أمرها وحددت معالم دولتها.

مجلس مشايخ ترهونة ذكر ، في بيان له، أنه تابع تصريحات الرئيس التونسي، الإثنين، بخصوص عقد ملتقى للقبائل الليبية في تونس.

وتابع، أن التصريح جاء بعد نجاح ملتقى القبائل الليبية في مدينة ترهونة يوم الخميس الماضي، ما يعني أن القبائل الليبية قد قالت كلمتها وفصلت أمرها وحددت معالم دولتها، وفتحت الباب واسعًا للمصالحة الوطنية وقررت تشكيل جسمها الاجتماعي الذي يمثلها.

وأكد مجلس مشايخ ترهونة، رفض أي مقترحات من هذا النوع، خاصة عندما تقارن القبائل الليبية بالحالة الأفغانية وهو ما لا يستقيم بالمطلق، مُستدركة: “إضافة للرعاية القطرية الواضحة لهذه الدعوة، ولا يخفى على الليبيين ما فعلته الأخيرة قطر فيهم فقد أنفقت أموالا طائلة في زرع الإرهاب في بلادنا”.

واختتمت: “وبهذا فإننا ندعو كافة القبائل الليبية إلى الوقوف صفًا واحدًا وأن نلتزم جميعًا بما جاء في مقررات ملتقى مشايخ وأعيان ونخب ليبيا في ترهونة”.

وقالت رئاسة الجمهورية التونسية، الإثنين، إن الرئيس التونسي قيس سعيد وحاكم دولة قطر تميم بن حمد، أكدا على تطابق وجهات النظر في العديد من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها المسألة الليبية.

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