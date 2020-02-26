عودة النواب المشاركين في جنيف بعد تعليق المشاركة

أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق وصول أعضاء لجنة الحوار إلى مطار بنينا الدولي قادمين من جنيف.

وأضاف بليحق أن بدر النحيب، وسلطنة المسماري، وعبدالمطلب ثابت، وحمد البنداق، وحسن الزرقا، وصلوا رفقة عدد من الشخصيات المشاركة عقب إعلان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومه رئيس لجنة الحوار تعليق المشاركة في حوار جنيف.

وأشار بليحق إلى أن العائدين من جنيف طالبوا من سافر للمشاركة بالعودة إلى حين رد البعثة الأممية بشكل رسمي حول تساؤلات مجلس النواب وضمان مشاركة جميع أعضاء لجنة الحوار الممثلة للمجلس .

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