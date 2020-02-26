روسيا تؤكد أن نقل المسلحين الأجانب إلى ليبيا يتم بمساعدة تركيا

موسكو-العنوان

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن روسيا تؤكد تقارير فريق خبراء مجلس الأمن بشأن نقل المسلحين إلى ليبيا بمساعدة من تركيا.

وقال بوغدانوف خلال كلمته في الغرفة الاجتماعية الروسية “يقوم فريق خبراء لجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإبلاغ بانتظام عن نقلهم (المقاتلين الأجانب) إلى ليبيا، وهو ما نؤكد حدوثه، بمساعدة تركيا، بالطبع”.

وكان الرئيس التركي قد أكد، سابقا، أن مقاتلين سوريين موالين لأنقرة يتواجدون حاليا في ليبيا، ويقاتلون ضد القوات المسلحة العربية الليبية.

وشدد القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”: “على الأمم المتحدة ومجلس الأمن ودول برلين تحمل مسؤولياتها في وقف تدفق المرتزقة السوريين والأتراك والأسلحة المختلفة التي تنقل يوميا لطرابلس عبر تركيا أمام العالم أجمع دون رادع وفي خرق وتنصل لأردوغان والسراج من التزاماتهما ببرلين ولا يمكننا أن نظل مكتوفي الأيدي”.