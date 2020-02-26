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السراج وباشاغا: ندعم الحوار واتفاقيتنا مع تركيا “مشروعة”

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إن العلاقات بين تركيا وليبيا تعود إلى عهود سابقة وعلى جميع المستويات وما تم مؤخرا هو توقيع مذكرة تفاهم مع أنقرة في التعاون الأمني والعسكري ومكافحة الإرهاب وهذا من حق حكومة الوفاق .

وأوضح السراج خلال تصريح لوكالة الأناضول التركية أن محادثات جنيف ما زالت مستمرة متمنيا أن يتم تحقيق إنجاز في هذا المسار.

وفي سياق منفصل نفى وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا خلال مقابلة متلفزة على قناة فرانس 24 وجود مرتزقة في ليبيا معتبرا أن مذكرة التفاهم مع أنقرة واضحة ومشروعة وأن من أرسلتهم تركيا هم مقاتلون يتبعون لها، ومؤكدا في الوقت ذاته على مشروعية هذه الاتفاقية مشيرا إلى أن ماحدث لم يكن إلا للدفاع عن العاصمة “ضد العدوان” حسب قوله، مؤكدا تأييده لأي حوار يجمع الليبيين على الرغم من عدم وجود الثقة، ومجددا رفضه التفاوض مع المشير خليفة حفتر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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