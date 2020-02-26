السراج وباشاغا: ندعم الحوار واتفاقيتنا مع تركيا “مشروعة”

قال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إن العلاقات بين تركيا وليبيا تعود إلى عهود سابقة وعلى جميع المستويات وما تم مؤخرا هو توقيع مذكرة تفاهم مع أنقرة في التعاون الأمني والعسكري ومكافحة الإرهاب وهذا من حق حكومة الوفاق .

وأوضح السراج خلال تصريح لوكالة الأناضول التركية أن محادثات جنيف ما زالت مستمرة متمنيا أن يتم تحقيق إنجاز في هذا المسار.

وفي سياق منفصل نفى وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا خلال مقابلة متلفزة على قناة فرانس 24 وجود مرتزقة في ليبيا معتبرا أن مذكرة التفاهم مع أنقرة واضحة ومشروعة وأن من أرسلتهم تركيا هم مقاتلون يتبعون لها، ومؤكدا في الوقت ذاته على مشروعية هذه الاتفاقية مشيرا إلى أن ماحدث لم يكن إلا للدفاع عن العاصمة “ضد العدوان” حسب قوله، مؤكدا تأييده لأي حوار يجمع الليبيين على الرغم من عدم وجود الثقة، ومجددا رفضه التفاوض مع المشير خليفة حفتر.

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