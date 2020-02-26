روسيا تؤكد تقرير الخبراء الدوليين بشأن نقل مسلحين إلى ليبيا بمساعدة تركيا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، «تأكيد بلاده ما جاء في تقارير فريق خبراء مجلس الأمن بشأن نقل المسلحين إلى ليبيا بمساعدة من تركيا».

وقال بوغدانوف: «يبلغ الفريق بانتظام عن نقل (المقاتلين الأجانب) إلى ليبيا بمساعدة تركيا، وهو ما نؤكد حدوثه»، حسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك»، اليوم الأربعاء.

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وأمس، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، مقتل جنديين تركيين في ليبيا، دون تحديد توقيت مقتلهما، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وكشف إردوغان عن أن التشاور مستمر مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن الأزمتين الليبية والسورية، معقبا: «نقيم جميع المستجدات معه».

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