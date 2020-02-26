السراج: نحن دعاة سلام.. وتعاوننا مع تركيا حق شرعي

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، أن تعاون طرابلس مع أنقرة حق شرعي لها، وواجب سيادي لحماية مواطنيهم من “المعتدين”، بحسب زعمه.

وقال السراج، في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول التركية، اليوم الأربعاء، “العلاقة بين ليبيا وتركيا تعود إلى عهود سابقة، على مختلف المستويات؛ تاريخية واجتماعية، واقتصادية، وسياسية، وأمنية وعسكرية، العلاقة ليست حديثة بين ليبيا وتركيا”، وأردف: “نؤكد مرة ثانية، أن العلاقات بيننا وبين تركيا علاقة عريقة منذ القدم، على جميع المستويات، وهذا ليس بغريب. ونحن كنا خاطبنا عدة دول منها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وإيطاليا وتركيا، واستجابت تركيا لطلبنا، وحدث ما حدث بعد ذلك.”

وفيما يتعلق بمحادثات اللجنة العسكرية 5+5 بجنيف، قال السراج، “نحن دعاة سلام، ولم نطلب هذه الحرب، التي خضنها دفاعا عن أنفسنا، وعن أهلنا وعن منازلنا، وهدفنا الوصول إلى دولة مدنية ديمقراطية”.