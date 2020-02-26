المسماري: عصابات إرهابية بقيادة أتراك تستهدف بيوت المدنيين

قال الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري إن العصابات الإرهابية تقوم بترويع المدنيين في تخوم العاصمة طرابلس

وأضاف المسماري على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن عصابات إرهابية بقيادة أتراك تستهدف بيوت المدنيين بالأسلحة الثقيلة في منطقتي قصر بن غشير وعين زارة.

وفي السياق ذاته أكد آمر غرفة العمليات العسكرية بمنطقة الغربية اللواء المبروك الغزوي إسقاط طائرة مسيرة تركية جنوب طرابلس بعد إقلاعها من القاعدة التركية الموجودة في مطار معيتيقة مشيرا إلى أن وحدات الجيش الوطني تتعامل مع أي تهديد أمني يعرض أمن وسلامة العاصمة للخطر

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