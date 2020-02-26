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المسماري: عصابات إرهابية بقيادة أتراك تستهدف بيوت المدنيين

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري إن العصابات الإرهابية تقوم بترويع المدنيين في تخوم العاصمة طرابلس

وأضاف المسماري على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن عصابات إرهابية بقيادة أتراك تستهدف بيوت المدنيين بالأسلحة الثقيلة في منطقتي قصر بن غشير وعين زارة.

وفي السياق ذاته أكد آمر غرفة العمليات العسكرية بمنطقة الغربية اللواء المبروك الغزوي إسقاط طائرة مسيرة تركية جنوب طرابلس بعد إقلاعها من القاعدة التركية الموجودة في مطار معيتيقة مشيرا إلى أن وحدات الجيش الوطني تتعامل مع أي تهديد أمني يعرض أمن وسلامة العاصمة للخطر

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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