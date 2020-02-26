الترتيبات المالية تفجر أزمة بين “المركزي” و”المالية” .. “بومطاري” يرد على “الكبير” بخطاب مطول

فجرت الترتيبات المالية لعام ل2020 ازمة بين مصرف ليبيا المركزي بطرابلس ووزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، حيث طالب وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ضرورة التنبيه على المصرف المركزي بشأن اقرار سياسةٍ نقدية فعالة تمكنه من لعب دورٍ ايجابي لاسيما في هذه المرحلة العصيبة.

بومطاري وفي خطاب مطول اتهم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بتعطيل مشروع الميزانية ( الترتيبات المالية ) المحاله شهر اكتوبر الماضي رغم وقوفها على ارضية صلبة وبالمخالفة للتدرج التشريعي المعتمد في الدولة الليبية.

كما نوه بومطاري ان حكومة الوفاق ليست بمعزلٍ عن الواقع الاقتصادي في البلاد وهي مدركة تمام الادراك بتأثير ذلك على وضع الايرادات بالكامل فضلا عن متابعتها لما يحصل في الحقول النفطية وتاثيراتها الاقتصادية متهماً المركزي باتباع سياسة الهروب للامام وكسب الوقت من خلال تبادل المراسلات وتكرار الحجج و المبررات مايدل على تعطيل الاصدار الترتيبات المالية بشكلٍ متعمد.

ونوه بومطاري في خطابه ان الوزارة وضعت خطة واضحة المعالم تتلخص في اقرار الترتيبات المالية وفقاً للنتائج التي توصلت اليها اللجنة الادارية والضغط والترشيد في الانفاق الحكومي بما يتوافق مع المتغيرات السياسية والاقتصادية.

وفيما يلي النص الكامل لخطاب بومطاري:

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