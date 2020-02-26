الثني : يجب توفير كافة السلع التموينية قبل شهر رمضان المبارك

أكد رئيس الحكومة عبد الله الثني على ضرورة المحافظة على المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية، وتوفير كافة النواقص بما يضمن تغطية شهر رمضان المقبل في مختلف المدن والمناطق التابعة للحكومة.

تعليمات رئيس الحكومة جاءت خلال اجتماع عقده في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي أمس مع وزير الاقتصاد منير عصر، استعرض فيه عمل الوزارة وخطتها الموضوعة لمواجهة متطلبات شهر رمضان لكافة البلديات التابعة للحكومة الليبية، خاصة بعد انضمام عدد كبير من بلديات المنطقة الغربية للشرعية بعد تحريرها من المليشيات والتنظيمات الإرهابية.

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