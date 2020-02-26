العثور على مقبرة جماعية في سرت (صور)

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي المتمركزة في مدينة سرت، اليوم الأربعاء، العثور على مقبرة جماعية تضم رفات خمسة أشخاص قضوا على أيدي تنظيم داعش الإرهابي إبان سيطرتهم على مدينة سرت.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية التابعة للحكومة الليبية، أن الإدارة العامة للبحث الجنائي، قامت بانتشال الجثث الخمسة بمعرفة النيابة العامة، ورفقة الهلال الأحمر الليبي فرع سرت، وجهاز أمن السواحل بالمنطقة، بشاطئ سرت قرب بوابة الثلاثين التي كان ينصبها التنظيم الإرهابي كبوابة استيقاف وهمي يصطاد به رجال الجيش والشرطة وغيرهم من المدنيين.

وقالت الإدارة العامة للبحث الجنائي، إن الجثث ثلاثة منها بملابس عسكرية مموهة ومصابة بالرصاص، فيما كانت الجثتين الأخرتين مفصولتي الرأس بما يبين تعرض أصحابها للذبح على أيدي التنظيم الهمجي، مؤكدة أنه تم إخطار الأدلة الجنائية لأخذ عينات الحمض النووي للتعرف على أصحاب هذه الجثث.