معالي وزير الداخلية يبحث مع مدير أمن المرج العراقيل والصعوبات التي تواجه سير العمل بالمديرية وإيجاد الحلول

بنغازي 26 فبراير 2020 (وال) – استقبل معالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف أمس الثلاثاء مدير أمن المرج عقيد وهبي أنور الرخ .

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة في بنغازي، مناقشة أوضاع مدينة المرج من النواحي الأمنية وسير العمل بمختلف أقسام مديرية الأمن .

وبحث معالي الوزير ، مع مدير أمن المرج الخطط الأمنية، كما نوقش خلال الاجتماع العمل الأمني والجهود التي تبذلها المديرية للحفاظ على الأمن الاستقرار والمجاهرة به داخل المنطقة.

وكما تم أيضا مناقشة بعض العراقيل والصعوبات التي تواجه سير العمل داخل مديرية أمن المرج وإيجاد الحلول الناجعة لحلحلتها، وقد أصدر بوشناف تعليماته بتوفير مختلف احتياجات المديرية .

وأثنى وزير الداخلية على الجهود المبذولة من مديرية أمن المرج، وكما أبدء اعجابه بالتطور التقني داخل المديرية، وذلك عبر المنظومات المُستحدثة لتنظيم المهام وتجويد الخدمات. (وال – بنغازي) أ ف

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