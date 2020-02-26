تفاصيل لقاء عقيلة صالح مع رئيس المجلس الاتحادي الإماراتي

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، مع رئيس المجلس الاتحادي الإماراتي صقر غباش.

وبحث صالح، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مثمناً في الوقت ذاته الدعم اللامحدود والموقف الإماراتي الصادق والثابت قيادةً وحكومةً وشعباً مع الشعب الليبي والسلطات الشرعية الممثلة له في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا.

كما تطرق صالح، خلال اللقاء إلى الأوضاع في ليبيا وحوار جنيف الذي ترعاه الأمم المتحدة وثوابت مجلس النواب الوطنية للمشاركة في هذا الحوار بما يحفظ إرادة الشعب الليبي وتضحياته التي سُطرت بدماء أبنائه وحق الشعب الليبي والجيش الليبي في ضرورة تحرير كافة أنحاء ليبيا من الإرهاب والتطرف والمليشيات المسلحة والحفاظ على وحدة ليبيا واستقلالها وكرامة أهلها.

ومن جانبه عبر رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش، عن سعادتهم بهذه الزيارة، مؤكداً على دعم دولة الإمارات وشعبها لليبيا والشعب الليبي لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

الجدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والوفد الرسمي المرافق وصل مساء الأمس الثلاثاء، في زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية الشقيقة بدعوة رسمية من رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.