الرئيس الموريتاني يحذر من التدخلات الأجنبية في ليبيا

حذر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ من التدخلات الأجنبية في ليبيا، مشيرا في كلمته أمام قمة الساحل الأفريقي المنعقدة أمس في نواكشط إلى أن تلك التدخلات تؤجج الوضع الأمني، وتعقد جهود استعادة ليبيا لاستقرارها وأمنها.

وأضاف ولد الشيخ أن الفوضى السياسية والأمنية في ليبيا عقدت الوضع في الساحل بسبب تهريب السلاح، والاتجار بالمخدرات والبشر، مؤكدا دعم الساحل الأفريقي للجهود الأفريقية لحل الأزمة الليبية، داعيا إلى تنظيم منتدى وطني يجمع جميع الأطراف الليبية وفق قرارات الاتحاد الأفريقي من أجل إيجاد حل سريع للأزمة، واستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا .

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