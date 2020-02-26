بالصور| العثور على مقبرة جماعية في سرت

سرت-العنوان

أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، العثور على مقبرة جماعية في شاطئ البحر بسرت تضم رفات خمسة شهداء قضوا على أيدي تنظيم داعش الإرهابي إبان سيطرتهم على المنطقة.

وبحسب بيان نشر عبر صفحتها الرسمية بـ فيسبوك قالت الوزارة أن المقبرة عثرت عليها الإدارة العامة للبحث الجنائي المتمركزة في سرت بتعليمات وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف لتأمينها منذ تحريرها من قبضة الجماعات الإرهابية.

وانتشلت الإدارة العامة للبحث الجنائي الجثث الخمسة بمعرفة النيابة العامة، ورفقة الهلال الأحمر الليبي فرع سرت، وجهاز أمن السواحل بالمنطقة، بشاطئ سرت قرب بوابة الثلاثين التي كان ينصبها التنظيم الإرهابي بشكل وهمي للقبض على رجال الجيش والشرطة وغيرهم من المدنيين.

وقالت الإدارة العامة للبحث الجنائي إن جثث ثلاثة كانت بملابس عسكرية مموهة ومتعرضة إلى أطلاق نار، فيما كانت جثتين مفصولتي الرأس بما يبين تعرض أصحابها للذبح على أيدي تنظيم داعش.

وأكدت الإدارة العامة للبحث الجنائي إخطار الأدلة الجنائية لأخذ عينات الحمض النووي للتعرف على أصحاب هذه الجثث.