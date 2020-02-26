تركيب فصول في مدارس بمصراتة

أعلن المجلس البلدي مصراتة تركيب فصول مصنعة مسبقا في مدارس بالبلدية.

وأشار إلى معاناة الفصول الدراسية من الاكتظاظ في ظل زيادة عدد الطلاب بها، نتيجة حرب العاصمة، والمواجهات في البلاد عامة، ونزوح عدد كبير من العائلات إلى مصراتة، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وقامت الشركة المسؤولة بأعمال تركيب تلك الفصول المصنعة من «قطاعات جاهزة»، والمشروع نفذ بالتعاون بين البلدية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين «UNHCR»، وبإشراف مكتب المشروعات بالبلدية.

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