“صحة الوفاق” تعلن رفع الجاهزية بالعيادات تحسبا لـ “كورونا”

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق عن رفع جاهزية العيادات بمكاتب الرقابة الصحية الدولية في المنافذ البرية والبحرية والجوية وإمدادها بتجهيزات جديدة لاستقبال أي حالة مشتبه بها، إلى جانب تخصيص سيارات إسعاف عناية فائقة خاصة بحالات العزل الصحي.

وقامت الوزارة في اجتماع عقد ظهر الثلاثاء بمقرها في طرابلس بمراجعة وتحديث إجراءات مدى الجهوزية لخطة الاستجابة الوطنية التي أقرها المركز الوطني لمكافحة الأمراض الوطنية لمواجهة فيروس كورونا بحضور وكيل عام الوزارة محمد هيثم عيسى ووكيل وزارة الخارجية ومدير إدارة الميزانية بوزارة المالية ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض .

كما حضر الاجتماع مدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصحة ومدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية ومدير مستشفى طرابلس الجامعي ومدير مستشفى الهضبة العام.

يشار إلى أن الإجراءات الوقائية تركزت على رصد الحالة الصحية للمسافرين عبر المنافذ الدولية البرية والبحرية والجوية باستخدام الكاميرات الحرارية، وإحالة أي حالة يشتبه بإصابتها إلى العيادة المصاحبة بالمنفذ للتأكد من الأعراض وجمع المعلومات المتعلقة بتاريخ سفر الحالة.

وتضمنت الإجراءات الوقائية تزويد المختبر المرجعي بمشغلات معملية لتشخيص المرض، وتجهيز مركز عمليات طوارئ بالتنسيق مع كل القطاعات في الدولة، فضلًا عن تعزيز شبكة الرصد والتقصي والإنذار المبكر في مدن ومناطق الجنوب عبر مشرفي رصد موزعين على 140 موقع جرى تزويدهم بالأدلة الإرشادية حول أعراض المرض لضمان سرعة الإبلاغ عن أي حالة يشتبه بإصابتها وإرسال تقارير يومية.

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