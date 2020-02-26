ملعب الشط يحتضن مباراة تكريمية

أقيمت يوم الاثنين مباراة ودية على أرضية ملعب نادي الشط في زاوية الدهماني بحلته الجديدة جمعت قدامى النادي الأصفر والأخضر مع قدامى نادي الأهلي طرابلس .

ويعتبر هذا اللقاء الأول منذ افتتاح الملعب الرئيسي للنادي بعد أن تمت صيانته وصيانة المبنى الإداري في الأيام الماضية ، وتأتي هذه المباراة في إطار التواصل والعلاقات الودية التي تجمع الناديين، وقد انتهت بالتعادل الإيجابي بـ3 أهداف لكل فريق .

وعقب المباراة قام رئيس مجلس إدارة نادي الشط بمنح الراحل جمال البهلول شهادة تقدير استلمها ابنه البكر جلال جمال البهلول بصفه أحد أبناء الكناري وقدم الكثير لنادي زاوية الدهماني .

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