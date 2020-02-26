بوغدانوف: تقارير خبراء مجلس الأمن أكدت نقل المسلحين إلى ليبيا بمساعدة تركيا

ليبيا – كشفت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء أن المبعوث الأممي الخاص بليبيا غسان سلامة أرسل نص مشروع اتفاقية الاستقرار ووقف الأعمال العدائية بين أطراف النزاع في ليبيا إلى موسكو.

نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية قال:”إن المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة أرسل إلى موسكو نص مشروع الاتفاقية حول الاستقرار وتعزيز وقف الأعمال العدائية بين أطراف النزاع في ليبيا”.

وأضاف بوغدانوف:”لقد اقترح وأرسل لنا نص مشروع اتفاقية حول تثبيت وتعزيز وقف الأعمال العدائية في ليبيا ولكن لا تزال هناك عراقيل من بعض الجهات حول هذا النص وسيكون هناك اجتماع للمنتدى السياسي المقرر عقده بمشاركة 40 ممثلا ليبيا في القريب العاجل”.