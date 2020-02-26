صيانات لمحطات “المدار” في أوباري

باشرت شركة المدار الجديد في تركيب وصيانة عدد من المحطات التابعة لها ببلدية أوباري اليوم الأربعاء للرفع من مستوى خدمات الاتصال في البلدية.

وأشارت البلدية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن الصيانة تضمنت تركيب مفتاح كهربائي وتوصيل بعض خطوط الكابل المحوري

ويأتي ذلك في إطار تقديم الشركة أفضل الخدمات للمشتركين لتحسين كل ما يتعلق بخدمة الاتصال.

وكانت شركة المدار الجديد قد أعلنت أواخر العام المنصرم تدشين خدمة الجيل الخامس بحضور رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد وتقنية المعلومات القابضة فيصل قرقاب وعدد من المسؤولين في شركة المدار الجديد.

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