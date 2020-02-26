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صيانات لمحطات “المدار” في أوباري

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

باشرت شركة المدار الجديد في تركيب وصيانة عدد من المحطات التابعة لها ببلدية أوباري اليوم الأربعاء للرفع من مستوى خدمات الاتصال في البلدية.

وأشارت البلدية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن الصيانة تضمنت تركيب مفتاح كهربائي وتوصيل بعض خطوط الكابل المحوري

ويأتي ذلك في إطار تقديم الشركة أفضل الخدمات للمشتركين لتحسين كل ما يتعلق بخدمة الاتصال.

وكانت شركة المدار الجديد قد أعلنت أواخر العام المنصرم تدشين خدمة الجيل الخامس بحضور رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد وتقنية المعلومات القابضة فيصل قرقاب وعدد من المسؤولين في شركة المدار الجديد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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