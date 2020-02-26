خبير روسي: أردوغان ليس في موضع يسمح له بخوض حوار مع موسكو بشأن ليبيا وسوريا

ليبيا – قال الخبير الروسي لشؤون الشرق الأوسط غريغوري لوكيانوف إن ليبيا تمثل مسارا بإمكان أنقرة أن تضغط فيه على الدول الأوروبية،لافتاً إلى أنه من المستحيل تقريبا ممارسة الضغط على موسكو التي لا وجود لأي مصالح حيوية خاصة لها في المسار الليبي.

لوكيانوف وفي حديث لوكالة “إنترفاكس” نقلتها موقع قناة “روسيا اليوم” أمس الثلاثاء شكك باحتمال أن تعرض أنقرة على موسكو صفقة تقضي بتقديم تركيا تنازلات لروسيا في إدلب مقابل تنازلات موسكو لها في ليبيا.

ورأى الخبير الروسي أن أردوغان ليس في موضع يسمح له بخوض لعبة ناجحة في الحوار مع موسكو نظرا لخصوصية العاملين السوري والليبي، قائلا: “لا يبدو لي أن لأردوغان مجالا للمناورة هنا بل مجال المناورة هنا لموسكو لأن كلا من إدلب وليبيا مسألتان حساستان بالنسبة لأنقرة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية