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بوابة إفريقيا الإخبارية/ الجفرة |

26 February, 2020

افادت مصادر بمكتب وزارة الصحة ببلدية الجفرة ان كافة المستشفيات والمراكز الصحية في هون وودان وسوكنة وزلة والفقهاء مخازنها خالية من جميع بنود الامداد الطبي .

وقال عبدالمجيد علي كولان مدير مكتب الصيدلة والامداد الطبي بادارة الشؤون الصحية الجفرة إن من اهم المواد الطبية الغير متوفرة بشكل نهائي التطعيمات بشتى انواعها وكذلك مادة الانسولين ..

وارجع اسباب النقص الى العامل الامني واقفال الطريق بين ابونجيم والمناطق المحاذية لها بسبب التوترات الامنية مشيرا الى ان حصة بلدية الجفرة موجودة بمخازن الامداد ببلدية مصراتة وتُبذل مساعي لنقلها الى الجفرة