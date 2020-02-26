الحليق: القبائل الليبية لن تشارك في الملتقى المقرر في تونس

قال رئيس المجلس الاجتماعي لقبيلة ازوية الشيخ السنوسي الحليق إن القبائل الليبية التي تمثل ثمانية وتسعين في المئة من عموم ليبيا لن تشارك في الملتقى الذي دعت إليه تونس خلال الفترة المقبلة.

الحليق وفي تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية أمس أوضح أن القبائل التي تجتمع في تونس لا تمثل القبائل الليبية، بل تمثل جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، وأنهم لا يمثلون أي مكونات اجتماعية ليبية بالشكل الذي يمكن اعتبارهم قبائل ليبية.

مشيرا إلى أن ملتقى القبائل الذي عقد في ترهونة حضره أكثر من خمسة آلاف شيخ من القبائل الليبية في عموم الدولة بما فيها المنطقة الغربية.

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