أرملة العقيد القذافي لـ ترامب: تشوهون عائلة القذافي بأنها تملك المليارات فأين هي ؟

ليبيا – ردت أرملة الزعيم الراحل معمر القذافي صفية فركاش برسالة خطية على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد مطالبته تمديد العقوبات على ما وصفه بـ”أموال عائلة القذافي وتجميد أصولها” (تجميد الاصول الليبية في واشنطن) .

فركاش وفي وثيقة تحصلت عليها قناة “روسيا اليوم” والمكتوبة بخط يدها قالت فيها:”من الذي يسبب التهديد.. هل هم الثلاث الذين قتلهم عملاء وجواسيس أمريكا.. أو الأسرى الثلاثة :” في إشارة إلى سيف الإسلام وهانيبال والساعدي.

وأضافت :”عندما تسمعون أن الشعب يلتف حول سيف الإسلام تركضون إلى الجنايات الدولية تتهمونه زورا وبهتانا وكذبا”.

وتابعت بالقول:”تشوهون عائلة القذافي بأنها تملك المليارات فأين هي.. أخرجوا أي إثبات”، مضيفةُ أنها تنتظر رداً على كلامها، مختتمة: “إذا من هو الإرهابي؟” في اشارة منها لطريقة تعامل الولايات المتحدة مع عائلتها.

هذا وقد طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب وجهه إلى الكونغرس بتمديد العقوبات على ما وصفه بـ”عائلة معمر القذافي عاماً إضافيا وتجميد أصولها” في اشارة منه إلى الاصول الليبية المجمدة في الولايات المتحدة.

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