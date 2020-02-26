فرج بلق: حكومة السراج مرفوضة لأنها لم ينتخبها الشعب الليبي

قال منسق قبائل المنطقة الغربية الشيخ فرج بلق، إن مدينة ترهونة جمعت كل القبائل الليبية بحضور أكثر من خمسة آلاف شخصية قيادية في الملتقى الذي عقد قبل أيام.

بلق وفي تصريح لوكالة سبوتنيك أمس أوضح أن القبائل هي من بيدها الحل الليبي، وليست الاجتماعات الخارجية، مشيرا إلى أن القبائل لا تنتمي لأي طرف بعينه في ليبيا، بل يتبعون الوطن كوحدة واحدة وسلطة واحدة، مشددا على دعم القبائل للقوات المسلحة لتفكيك المليشيات المدعومة من بعض الدول الخارجية وعلى رأسها تركيا وقطر.

وأضاف بلق أن حكومة السراج لم ينتخبها الشعب الليبي، وجاءت عن طريق الأمم المتحدة في الصخيرات، وهو ما تم رفضه منذ البداية.

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