لليوم التالي..الدفاعات الجوية تسقط طائرة مسيرة تركية جنوب طرابلس

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع اليوم الأربعاء أن الدفاعات الجوية التابعة للقوات المسلحة تمكنت وللمرة الثانية من إسقاط طائرة مسيرة تركية طراز “بيرقدار”.

وأشار المصدر إلى أن إسقاط الطائرة جاء أثناء تحليقها في سماء محاور القتال جنوب طرابلس، لافتا إلى ان الدفاعات الجوية تمكنت إسقاط طائرة أخرى مماثلة في محور الأحياء البرية طرابلس مساء أمس الثلاثاء.

وكانت آخر طائرة تركية مسيرة تسقطها قوات الدفاع الجوي بالقيادة العامة في 22 يناير المنصرم بعد أن أقلعت من قاعدة معيتيقة الجوية وكانت تحاول الإغارة على مواقع الوحدات العسكرية جنوب طرابلس.

يشار إلى أن هذه ليست الطائرة الأوليى التي تسقطها دفاعات القوات المسلحة بعد محولاتها مرارًا وتكرارًا استهداف القوات المسلحة في محاور القتال الدائرة في ضواحي العاصمة طرابلس.

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