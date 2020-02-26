العثور على رفات 5 أشخاص في سرت قتلوا على يد داعش الإرهابي

عثرت الإدارة العامة للبحث الجنائي التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية على مقبرة جماعية بمدينة سرت، تضم رفات خمسة أشخاص قضوا على أيدي تنظيم داعش الإرهابي إبان سيطرته على المنطقة.

وأوضحت الوزارة أن الجثث ثلاثة منها بملابس عسكرية ومصابة بالرصاص، فيما كانت الجثتان الأخريان مفصولتي الرأس بما يبين تعرض أصحابها للذبح على يد التنظيم، مؤكدة إخطار الأدلة الجنائية لأخذ عينات الحمض النووي للتعرف على أصحاب هذه الجثث.

وقالت وزارة الداخلية إن الجثث انتشلت بشاطئ مدينة سرت قرب بوابة الثلاثين عن طريق البحث الجنائي والنيابة العامة، ورفقة الهلال الأحمر وجهاز أمن السواحل بالمنطقة.

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