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الحصادي لـ الرئيس التونسي: الأولى بك دعم حكومة الوفاق بدل دعوة القبائل

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري منصور الحصادي إنه كان الأولى للرئيس التونسي قيس سعيّد دعم الحكومة التي وصفها بـ”الشرعية” المتمثلة فى حكومة الوفاق ودعم المسار المدني والديمقراطي.

الحصادي وفي تصريح لشبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين اليوم الأربعاء شدد على عدم تسييس القبيلة والإبقاء على دورها الاجتماعي كى تسهم فى الاستقرار المجتمعي وتوقف تمدد الأحقاد ببن أبناء الشعب الليبي وأنه إذا كان القصد من ملتقى القبائل الإسهام فى المصالحة الوطنية وحقن الدماء فهذا جيد وألا يكون لها أي دور سياسي أو اقتصادي.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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