

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |

26 February, 2020

عثرت الإدارة العامة للبحث الجنائي المتمركزة في مدينة سرت على مقبرة جماعية تضم رفات خمسة أشخاص قتلوا على أيدي عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي.

وانتشلت الإدارة العامة للبحث الجنائي الجثث الخمس بمعرفة النيابة العامة، ورفقة الهلال الأحمر الليبي فرع سرت، وجهاز أمن السواحل بالمنطقة، في شاطئ سرت قرب بوابة الثلاثين التي كان ينصب التنظيم أكمنة قربها لاصطياد رجال الجيش والشرطة وغيرهم من المدنيين، حسب بيان وزارة الداخلية في الحكومة الموقتة.

وأشار البيان إلى ثلاثة أشخاص من بين القتلى يرتدون ملابس عسكرية، وفي جثثهم آثار رصاص، فيما كانت الجثتان الأخريان مفصولتي الرأس، مؤكدا إخطار الأدلة الجنائية لأخذ عينات الحمض النووي للتعرف على أصحاب هذه الجثث.