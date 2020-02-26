العثور على مقبرة جماعية جديدة في سرت

قام فريق انتشال الجُثث التابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع سرت بعد تلقيه بلاغًا من قبل البحث الجنائي بانتشال رفات 5 أشخاص مجهولي الهوية عُثر عليهم بشاطئ منطقة شاش (40 كلم) غرب سرت.

وكشف مدير مكتب الإعلام بوزارة الداخلية في الحكومة الليبية، الرائد طارق الخراز، في تصريحات خاصة لـ 218، عن نقل الرفات إلى مستشفى ابن سينا بالمدينة بحضور عناصر من الإدارة العامة للبحث الجنائي والإدارة العامة لأمن السواحل سرت والنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتعرف على هوية الجثامين.

وأوضح الخراز، أن ثلاث جثث يرتدي أصحابها ملابس عسكرية مُرقطة، ويُرجح بأن تكون قد تمت تصفيتهم بالرصاص، بينما ذُبح الآخران بعد أن وجدت جثتيهما مفصولتي الرأس، مشيرًا إلى أن عملية تصفيتهم حدثت إبان سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على المدينة.

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