جنيف: محادثات حول ليبيا برعاية الأمم المتحدة في غياب طرفي النزاع

قالت دينا أبي صعب مراسلة فرانس24 في جنيف، إن المحادثات الليبية التي تعقد منذ صباح الأربعاء برعاية الأمم المتحدة في جنيف، بدأت بشكل متعثر بسبب قلة عدد المشاركين في المفاوضات. وأضافت أن وزير الخارجية في حكومة شرق ليبيا عبد الهادي الحويج صرح أن حكومته لن تشارك في المحادثات السياسية في جنيف، إذا لم يتم الاتفاق مع بعثة الأمم المتحدة على تشكيل الوفد.

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