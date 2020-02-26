ألمانيا تعلن اكتشاف حالة قادمة من إيطاليا حاملة لفيروس كورونا

بادن فورتمبرج 26 فبراير 2020 (وال) – أعلنت وزارة الصحة بولاية بادن فورتمبرج الألمانية مساء أمس الثلاثاء، أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الولاية الواقعة جنوب غرب البلاد.

وأوضحت الوزارة في شتوتجارت أن الشخص المصاب بالعدوى هو رجل في الخامسة والعشرين، مرجحة أن تكون إصابته بالعدوى خلال رحلة لميلانو في إيطاليا، مشيرة إلى أنه عاد من رحلته وعليه أعراض شبيهة بأعراض الانفلونزا واتصل بالمكتب الصحي المحلي، وذكرت الوزارة أن من المفترض أن يتم نقل هذا الرجل إلى مستشفى وعزله وعلاجه.

وذكرت الوزارة أنه سيتم البحث عن الأشخاص الذين اتصلوا بالمريض، وسيتم عزل الأشخاص أصحاب الصلة الوثيقة به داخل منازلهم كما سيتم السؤال يوميا عن حالتهم الصحية.

وقطع وزير صحة ببادن فورتمبرج، مانه لوخا،عطلته وسيجتمع بخبراء للاستعلام عن الحالة، ودعا الوزير إلى التعقل وقال:” بادن فورتمبرج استعدت مبكرا لهذه الحالة، وكل الجهات المعنية تتعاون مع بعضها بشكل وثيق ومكثف”. (وال – بادن فورتمبرج)

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