بعد الجلسة الصباحية.. جلسة مسائية للمسار السياسي بحضور باشاغا والسويحلي

علمت «بوابة الوسط» من أحد المشاركين في اجتماع المسار السياسي في جنيف أن جلسة مسائية ستعقد اليوم بحضور 20 شخصية ليبية.

وأوضح المصدر نفسه أن الجلسة الصباحية التي انعقدت اليوم الأربعاء، ناقشت آلية العمل وأجندة الحوار، كما جرى تشكيل لجنة للصياغة.

وأضاف أن من بين المشاركين حضر كل من فتحي باشاغا، وعبد الرحمن السويحلي، وسيدة اليعقوبي، ويوسف الفرجاني وعلي كشير، وعبد السلام سها، وعثمان عبد الجليل، وعبد الله عثمان،عبد المجيد سيف النصر، عبد القادر حسن يحي، ومبروكة القماطي.

وفي وقت سابق أوضح مصدر دبلوماسي لـ«بوابة الوسط» أن اجتماعات الحوار ستستمر بمَن حضر من النواب والمستقلين، على أن ينضم لاحقًا باقي المشاركين.

يشار إلى كلا من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اعلنا تعليق المشاركة في حوار المسار السياسي بجنيف لأسباب مختلفة، إذ علل المجلس رفضه بـ«تدخل بعثة الأمم المتحدة في اختيارات المجلس للأسماء المشاركة في الحوار»، فيما ربط مجلس الدولة مشاركته بحدوث «تقدم في المسار العسكري، والالتزام بالاتفاق السياسي كمرجعية أساسية لأي اتفاق».

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