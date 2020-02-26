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الأحمر: ازدواجية معايير تعامل البعثة الأممية مع المؤسسات تبين سعيها لاستمرار الأزمة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

اعتبر عضو مجلس النواب بشير الأحمر أن البعثة الأممية ومن خلال تعاملها مع مجلس النواب لا تسعى لحل الأزمة بل لإدارتها، مشيرا إلى أن ازدواجية المعايير التي تتعامل بها البعثة مع المؤسسات والقوى السياسية داخل ليبيا تعطي مؤشرا على أن الأمم المتحدة تسعى لاستمرار الأزمة في ليبيا.

الأحمر أضاف في تصريح صحفي أن سلامة يقول إنه لا يعترف إلا بمجلس نواب وحيد هو الذي في طبرق، ويتحدث عن عدم انقسام المؤسسات، إلا أنه في المقابل هو من يدعم انقسام المؤسسة الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي من خلال اختياره مجموعة من النواب المجتمعين في طرابلس.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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